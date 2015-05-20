Росія прийме заходи у відповідь на розміщення в Україні елементів американської ПРО – прес-секретар Путіна

Про це заявив прес-секретар президента РФ Володимира Путіна Дмитро Пєсков, повідомляє РИА Новости.

«Якщо мається на увазі, що Україна планує розмістити на своїй території елементи американської системи протиракетної оборони, то, звичайно, це можна сприймати лише негативно. Оскільки це представлятиме загрозу для Російської Федерації. У разі встановлення системи ПРО в Україні це викличе необхідність вжити заходи у відповідь Росією для забезпечення своєї власної безпеки», - сказав Пєсков.

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Він заявив, що в Кремлі відчувають дефіцит довіри до президента України Петра Порошенка через «невиконання зобов'язань». «Є серйозний дефіцит довіри, який грунтується, на жаль, на конкретних фактах, конкретних невиконаних зобов'язаннях, конкретному зриві виконання положень підписаних документів», - сказав Пєсков.

У свою чергу міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров сказав у Раді Федерації, що заяви про розміщення ПРО в Україні «абсолютно безперспективні, контрпродуктивні, є не більше ніж струсом повітря».

Як повідомляв УНІАН раніше, Пєсков назвав голослівними заяви президента України Петра Порошенка про присутність 11 тисяч російських військових на території України.