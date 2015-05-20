Президент Словаччини закликає владу України не втратити рішучість і терплячість на шляху реформ

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав у Києві на спільній прес-конференції з президентом України Петром Порошенком.

Кіска переконаний, що Україну очікує дорога важких і складних реформ. Говорячи про словацький досвід проведення реформ, президент Словаччини наголосив, що його країна успішно пройшла цей шлях, не дивлячись на те, що проведення реформ є болючим процесом.

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"Всі ми вам бажаємо, щоб ви не втратили рішучість і терплячість йти по цьому шляху", - наголосив Кіска.

Також він запевнив, що Словаччина зацікавлена допомагати Україні в процесі проведення реформ. "Ми хочемо, щоб наші двосторонні відносини в різних сферах життя розвивалися, і ми хотіли б, щоб Україна знайшла своє місце в нашій демократичній Європі", - додав він.

За його словами, успіх України сприятиме більш ефективній співпраці обох країн.