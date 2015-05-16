Порошенко: Україна здійснює реформи, щоб стати справжньою європейською державою

Про це заявив президент Петро Порошенко з нагоди Дня Європи. Президент підняв Європейський прапор на площі перед адміністрацією президента.

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Він наголосив, що українці заслужили бути частиною об’єднаної Європи. «В листопаді 2013 року Україна твердо задекларувала свій європейський вибір – показала це мільйонами людей, які вийшли на європейський Майдан», - сказав президент.

Петро Порошенко нагадав, що за відстоювання європейських цінностей та шляху України студенти заплатили своєю кров’ю, коли їх побили на Майдані, а пізніше своє життя віддали Герої Небесної Сотні.

Глава держави зазначив, що сьогодні Україна усвідомлює відповідальність та проводить європейські реформи, щоб змінитися та стати справжньою європейською державою. Так, перший крок в цьому напрямі був зроблений, коли президент України і лідери Євросоюзу підписали Угоду про асоціацію. І вже 20 країн-членів ЄС ратифікували документ.

«Зараз ми наполегливо працюємо над тим, щоб втілити в життя всі реформи, які задекларовані в цій угоді», - сказав Петро Порошенко. За його словами, створена Національна рада реформ, яка має робити все можливе для прискорення проведення реформ. «Прискорити, щоб українські діти мали можливість жити в Україні, яка буде членом Євросоюзу. І це є нашою ключовою метою. Ніщо не примусить Україну звернути з обраного шляху», - підкреслив президент.