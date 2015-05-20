Контактна група по Донбасу проведе зустріч з бойовиками 22 травня у Мінську

Про це повідомила прес-секретар екс-президента України Леоніда Кучми, який є представником України в контактній групі, Дарка Оліфер на своїй сторінці у Facebook.

На зустрічі планується обговорити перші результати роботи тематичних підгруп.

Читайте такожУ Мінську розпочалася зустріч контактної групи по Донбасу

«Нагадаю, що 14 травня відбулося засідання економічної підгрупи, 19 травня - підгруп з гуманітарних питань і питань безпеки, а на 22 травня запланована зустріч підгрупи з політичних питань», - написала Оліфер.