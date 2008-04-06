На Буковині створено спецгрупу для інформування про діяльність НАТО
Розпорядження губернатора
Розпорядженням голови Чернівецької обласної держадміністрації Володимира КУЛІША при Чернівецькому регіональному центрі перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади створено лекторську групу, яка здійснюватиме в області інформаційно-роз`яснювальну роботу щодо діяльності НАТО і співпраці України з Північноатлантичним Альянсом.
Як повідомили кореспондентові УНІАН у прес-службі Чернівецької ОДА, лекторську групу створено у відповідності до результатів ІХ засідання Міжвідомчої робочої групи в інформаційній сфері при Кабінеті Міністрів України та відповідного розпорядження Президента України.
Лектори вже провели перший захід: у місті Кіцмань, одному з райцентрів Буковини, був організований виїзний семінар на тему "Україна - НАТО: шляхи співробітництва". У рамках заходу директор Чернівецького регіонального центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів держвлади Микола ЯРМИСТИЙ, професор кафедри міжнародних відносин Чернівецького національного університету Сергій ФЕДУНЯК і доценти кафедри політології і державного управління ЧНУ Ігор МЕЛЬНИЧУК та Ігор БУРКУТ прочитали лекції для представників громадських організацій, підприємств та установ Кіцманського району про історію, розвиток, структуру та основні напрямки діяльності НАТО, перспективи розширення і доцільність вступу України до Альянсу.
За повідомленням прес-служби ОДА, у подальших планах лекторської групи – поінформувати про діяльність НАТО громадськість усіх районів Чернівецької області.