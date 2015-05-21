Бойовики обстріляли Авдіївку з мінометів, є загиблі та поранені серед мирного населення
Бойовики обстріляли Авдіївку з 120-мм мінометів, за попередньою інформацією, один чоловік загинув, поранено дві жінки.
Про це повідомив начальник ГУ МВС у Донецькій області В'ячеслав Аброськін у Facebook.
"27 прямих влучень на територію Авдіївського коксохіму і залізничного депо. В результаті попадання одного зі снарядів загорівся тепловоз. В даний момент пожежу силами заводчан локалізовано", - відзначив він.
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За словами Аброськіна, у пошкодженому тепловозі виявлено тіло чоловіка.
Окрім того, поранено дві жінки, 1956 року народження - співробітниці Авдіївського коксохіму.
Як зазначив Аброськін, в даний час затишшя. Слідчо-оперативна група Авдіївського міськвідділу міліції виїхала на місце події.
Нагадаємо, за минулу добу в зоні АТО загинув один український військовий, 8 - отримали поранення.