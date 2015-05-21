Уряд чекає від саміту в Ризі рішучої підтримки суверенітету України

Про це сьогодні заявив на брифінгу радник прем‘єр-міністра України Данило Лубківський, повідомляє урядовий портал.

"Безумовно, Ризький саміт відбувається в складних міжнародних умовах – в умовах збройної агресії Росії проти України. Саме тому Уряд України очікує, що учасники Саміту підтвердять свою рішучу підтримку суверенітету, незалежності, територіальної цілісності нашої держави,непорушності її кордонів, а також право держав Східного партнерства вільно обирати напрям свого розвитку, визначати і реалізувати свої амбіції, свої прагнення, устремління у відносинах з ЄС", - зазначив Лубківський.

Читайте такожБілорусь і Вірменія відмовилися підписувати декларацію Ризького саміту через формулювання по КримуЗа його словами, уряд підтримує сьогоднішню заяву канцлера Німеччини Ангели Меркель, яка говорить про продовження і підвищення значення Східного партнерства.

"Це дуже важлива ініціатива, яка дозволяє не залишити країни, які стали співорганізаторами Східного партнерства, наодинці з агресором, наодинці з Російською Федерацією, чия нинішня агресивна політика створює загрозу, як для міжнародного миру, європейської безпеки і стабільності, так і підриває основи міжнародного права і того світопорядку, який визначений фундаментальними міжнародними документами сучасності", - підкреслив Лубківський.

Четвертий саміт "Східного Партнерства" розпочинається сьогодні ввечері в Ризі.

У ньому візьмуть участь голови держав/урядів 28 держав-членів ЄС та шести держав-партнерів - України, Грузії, Молдови, Азербайджану, Білорусі та Вірменії. Українську делегацію на саміті очолює Президент України Петро Порошенко. Європейський Союз представлятиме Президент Європейської Ради Дональд Туск і Президент Європейської Комісії Жан-Клод Юнкер.

На саміті очікується підписання Меморандуму про порозуміння між ЄС та Україною щодо надання третьої програми макрофінансової допомоги Україні обсягом майже 2 млрд. євро. Також планується схвалення підсумкової Декларації Саміту.

Очікується також схвалення тристоронньої заяви України, Грузії та Молдови, в якій три держави, що підписали та почали імплементацію угод про асоціацію з ЄС, окреслять своє бачення подальшої реалізації євроінтеграційного курсу.

"Треба продовжувати розмову про майбутнє. І тут йдеться про надання європейської перспективи державам-партнерам, які успішно реалізовуватимуть угоди про асоціації та передбачені нею системні реформи", - зазначив Лубківський.