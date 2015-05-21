Якщо Україна виконає критерії для безвізового режиму, ЄК до кінця року складе позитивну доповідь - єврокомісар

Європейський комісар з питань Європейської політики сусідства та переговорів щодо розширення Йоханнес Хан наголосив, що позитивна оцінка щодо виконання Україною вимог для отримання безвізового режиму з ЄС залежить лише від самої України. У разі позитивного розвитку подій, безвізовий режим може бути запроваджений у 2016 році.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хан заявив сьогодні на прес-конференції у Ризі після бізнес-форуму, що відбувся перед самітом «Східного партнерства».

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За його словами, ЄС при оцінюванні виконання країнами вимог, необхідних для лібералізації візового режиму, застосовує певну методологію.

«Вона є об'єктивною і застосовується скрізь. Є ще проблеми, які не вирішені. Тому я сказав, що я дуже оптимістичний щодо того, що Україна утримуватиме швидкість та терпіння", - наголосив єврокомісар.

Хан вважає, що у разі виконання Україною всіх критеріїв для отримання безвізового режиму з ЄС, Єврокомісія "до кінця року надасть позитивну доповідь".

"Це амбіційно, але можливо. Потім це питання вирішуватиметься наступного року", - зазначив єврокомісар.

При цьому він додав, що остаточне рішення має ухвалити Рада ЄС.

Як повідомляв УНІАН, у доповіді Єврокомісії від 8 травня про імплементацію Україною другої фази Плану дій з лібералізації візового режиму констатується прогрес України у її виконанні.

Зазначається, що ключовим пріоритетом для України повинне стати стійке виконання правових і інституціональних рамок, зокрема в таких сферах, як боротьба з корупцією, організованою злочинністю, торгівлею людьми й дискримінацією.

Виконання цих дій дозволить Україні завершити реалізацію другої фази плану.

Оціночна місія Євросоюзу з перевірки виконання Плану дій щодо лібералізації візового режиму працюватиме в Україні у вересні-жовтні.

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Глава Представництва Європейського Союзу в Україні Ян Томбінські 12 травня заявив, що Єврокомісія може прийняти рішення про безвізовий режим для України у другій половині 2015 року. За його словами, для прийняття такого рішення Єврокомісія має попередньо отримати дані про виконання Україною технічних завдань у сфері документообігу та безпеки.

Діалог між ЄС і Україною щодо візової лібералізації розпочався 29 жовтня 2008 року. План дій з візової лібералізації був представлений Україні 22 листопада 2010 року.

У 2013 році Україна завершила так звану першу фазу імплементації Плану дій щодо лібералізації візового режиму й з вересня 2014 імплементує другу фазу - виконує ті законодавчі акти й рішення, які були прийняті.