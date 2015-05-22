Полонених російських ГРУшників потрібно негайно обміняти на Савченко - Навальний

Про це він пише у статті на своєму сайті.

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"За весь час до них (військових) ніхто не прийшов з посольства, а їхніх родичів змушують публічно брехати про них, це виглядає саме як зрада. Зрозуміло, що ці люди виконували незаконний наказ. Зрозуміло, що діяльність була повністю нелегальної. Ну так шпигуни-розвідники теж займаються незаконною діяльністю. Їх же обмінюють", - пише Навальний.

Російський опозиціонер згадує, яку розгорнули кампанію за "журналістів" "лайфньюз", коли їх затримали.

"(Вони) Повні покидьки, зрадники, злодюжки, і взагалі нічого, крім шкоди суспільству не приносять? Тим не менш, вони були, на жаль, громадянами РФ і обмінювати їх треба було. А зараз що? Де Діма Білан? Де співачка Валерія і телерепортажі? Де значки у провідних "Вістях Тижня", - задається питанням Навальний.

За його словами, нинішні "полонені-то виконували наказ військового командування зі зброєю в руках".

"Це точно відповідальність всієї країни, на відміну від повій з камерами, за яких відповідає начальник. Потрібно негайно обміняти їх на Савченко і, звичайно, припинити ганьбу з родичами, які принижуються", - підкреслив він.

Нагадаємо, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, що ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.

Як повідомляв УНІАН, у СБУ кажуть, що російський консул досі не відвідував у київському Головному військовому госпіталі двох російських диверсантів.

За даними СБУ, ввечері 19 травня затриманим військовослужбовцям ГРУ генштабу збройних сил Російської Федерації капітану Єрофеєву і сержанту Александрову українськими слідчими було особисто оголошено підозру у скоєнні злочинів, передбачених ст. 258 п. 3 КК України за участь у терористичній діяльності так званої "ЛНР"