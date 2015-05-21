СБУ каже, що консул Росії досі не відвідав затриманих російських диверсантів

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів.

"Вони (затримані) мають право на адвоката, мають право на зустріч з консулом, але, за моєю інформацією, ця зустріч ще не відбувалась", - сказав Лубківський.

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Нагадаємо, 20 травня у посольстві РФ заявили, що не отримали від Києва відповіді щодо зустрічі з затриманими спецназівцями РФ.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова та Єрофеєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, "що жодних російських військових на Донбасі немає", проте Міноборони РФ вимагає їх звільнення.