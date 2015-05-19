Взятих в полон військових РФ, швидше за все, обміняють – російський військовий журналіст

16:09, 19 травня 2015
Війна
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Російський військовий журналіст Аркадій Бабченко припустив, що затриманих на Луганщині під Щастям російських спецназівців обміняють.

цензор.нет

Про це він написав на свій сторінці в Facebook.

"Цих двох зараз, швидше за все, обміняють. Це потрібно зараз обом сторонам. Україні - показати, що у війні беруть участь російські військовослужбовці. Росії - щоб не втратити обличчя. Але відбудеться це тільки і виключно через галас", - припустив він.

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За його словами, "другі, треті, десяті і сто двадцяті полонені не будуть потрібні вже нікому".

Разом з тим, Бабченко підкреслив, що "якщо Росія не бере участь у війні, як вона постійно заявляє про це зараз, а ви (військові - УНІАН) їдете в Україну, як "відпускники", "добровольці", "ті, що заблукали" або як звільнені за день до того, як потрапляєте в полон - ви не є військовослужбовцями... І ніякі конвенції на вас не поширюються. Ви є терористами".

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли в полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофєєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

А в Кремлі відмовилися від захоплених у полон на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив офіційну позицію Москви, що "ніяких російських військових на Донбасі немає", але Міноборони РФ вимагає їх звільнити.

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