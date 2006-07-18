Мороз повторно оголосив про створення антикризової коаліції

Голова Верховної Ради України Олександр МОРОЗ повторно оголосив про припинення діяльності коаліції демократичних сил і також повторно оголосив про створення антикризової коаліції.

Як передає кореспондент УНІАН, він зазначив, що припиняє діяльність коаліція за участю «Нашої України», БЮТ і СПУ з огляду на те, що кількість депутатів, які входять до неї, є меншою, ніж передбачено Конституцією України.

Крім того, О.МОРОЗ оголосив повторно про створення антикризової коаліції за участю фракції Партії регіонів (186 депутатів), СПУ (29 депутатів із 33 членів фракції СПУ), КПУ (21 депутат).

За словами спікера, також до коаліції увійшло два народні депутати із фракції «Нашої України» та один - із фракції БЮТ. Як сказав О.МОРОЗ, на сьогодні 239 народних депутатів особистими підписами підтвердили свою участь у коаліції.

Станом на 10.00 у сесійній залі парламенту зареєструвалися 243 народні депутати, хоча члени фракцій «Наша Україна» і БЮТ перебувають у сесійній залі.