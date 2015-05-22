Російський політолог: Путіну страшно зізнатися, що солдати РФ воюють на Донбасі

Президент Росії Володимир Путін порушив Конституцію РФ, відправивши російських військових воювати на схід України.

Про це УНІАН заявив директор Центру досліджень постіндустріального суспільства (Росія) Владислав Іноземцев.

«Росія в особі її президента та керівництва військового відомства на днях, по суті, відхрестилася від двох своїх солдатів, узятих у полон під час військової вилазки на територію сусідньої держави. Президенту, мабуть, страшно зізнатися перед усім світом у тому, що він санкціонує дії, які прямо суперечать Статуту ООН і Конституції Росії, гарантом якої він є. Сміливість приходить до наших керівників набагато пізніше», - сказав Іноземцев.

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«Знадобився рік, щоб визнати наявність російських солдатів у Криму навесні 2014 року. Знадобляться, мабуть, ще довгі роки, щоб розкрилася вся правда про початок «народного повстання» на Донбасі, про збитий «Боїнг», про захоплення Дебальцевого після укладення Мінських угод і багато про що ще», - додав він.

При цьому Іноземцев зазначив, що є й інші приклади того, як «керівництво країни боялося сказати правду у дуже різних ситуаціях, ховаючись за «обставини» або за своїх підлеглих».

«А прикладів стає все більше. Згадаймо хоча б деякі. Скільки потрібно часу, щоб сказати правду про те, що сталося з підводним човном «Курськ»? Рівно стільки, щоб потонув не лише човен, а й його екіпаж. Куди зник глава держави на кілька днів під час подій у Беслані? Чому фактична торговельна блокада Молдови та Грузії була пояснена не неможливістю торгівлі з ворогом (як це зробили б у США, де є спеціальний Акт 1917 року на цей рахунок), а фіктивними міркуваннями щодо якості місцевої продукції?», - зазначив він.

На його думку, російська влада знаходила і знаходять масу причин і підстав, щоб займатися «важливими справами» у найбільш невідповідний момент чи боягузливо перекласти відповідальність за свої вчинки і рішення на бюрократію, судову систему або зовнішні непереборні фактори.

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«Проте залишення у біді тих, хто був нею направлений на небезпечне і далеке від виконання військового обов'язку завдання, не може не вказувати на вкрай небезпечний тренд, який починає домінувати у російській влади - на тотальне заперечення відповідальності перед країною, її громадянами і світом у цілому», - вважає Іноземцев.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО затримали в Луганській області двох російських військовослужбовців - Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва. Зараз вони перебувають у військовому госпіталі в Києві.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

При цьому 19 травня в СБУ заявляли, що українська сторона не отримувала з боку Росії жодних запитів щодо долі двох затриманих російських військовослужбовців. Станом на 21 травня російський консул їх так і не відвідував.