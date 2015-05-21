Захоплених спецназівців РФ досі не відвідав російський консул - Лубківський

Російський консул не відвідував у київському Головному військовому госпіталі двох російських диверсантів, військовослужбовців збройних сил РФ Олександра Александрова та Євгена Єрофеєва, яких було поранено та затримано 16 травня біля міста Щастя Луганської області.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні на брифінгу в Києві повідомив радник голови СБУ Маркіян Лубківський, відповідаючи на запитання журналістів.

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“Вони (затримані) мають право на адвоката, мають право на зустріч з консулом, але, за моєю інформацією, ця зустріч ще не відбувалась”, - сказав Лубківський.

Як повідомляв УНІАН, 16 травня сили АТО взяли у полон у Луганській області двох російських військовослужбовців - Александрова та Єрофеєва.

18 травня голова СБУ Валентин Наливайченко заявив, що затримані під містом Щастя Луганської області двоє російських військовослужбовців будуть притягнуті до кримінальної відповідальності за участь у терористичній організації.

Тим часом у Кремлі відмовилися від захоплених на Донбасі російських військовослужбовців. Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков знову повторив позицію Москви, "що жодних російських військових на Донбасі немає".