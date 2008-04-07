Станік тимчасово відкликає свої підписи під документами КС

Сюзанна СТАНІК, указ про призначення якої суддею Конституційного Суду України третього квітня ц.р. скасував Президент України Віктор ЮЩЕНКО, тимчасово відкликає усі свої підписи з-під документів КС з 22 квітня 2004 року до третього квітня 2008 року.

Про це йдеться у листі С.СТАНІК до голови і суддів Конституційного Суду України, текст якого має у своєму розпорядженні УНІАН.

Зокрема, С.СТАНІК, нагадуючи, що третього квітня ц.р. Президент України В.ЮЩЕНКО видав Указ № 297/2008, яким скасував Указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 “Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України”, констатує: “Президент України постановив, що в період з 25 березня 2004 р. до 3 квітня 2008 р. я не мала права виконувати повноваження судді КСУ. Укази Президента України є обов’язковими до виконання на території України (ст. 106 Конституції України)”.

“Я, громадянин України, суддя Конституційного Суду України, завжди виконувала, виконую і буду виконувати Конституцію України, закони України, укази Президента України. Тому зобов’язана виконувати і указ Президента України від 3 квітня 2008 року № 297/2008”, - пише у своєму листі С.СТАНІК.

У зв’язку з цим вона зазначає: “Я, С.Р.СТАНІК, суддя Конституційного Суду України, заступник голови Конституційного Суду України офіційно заявляю, що тимчасово відкликаю усі свої підписи з рішень КСУ, висновків КСУ, ухвал КСУ, інших процесуальних документів КСУ, які були мною проголосовані і мною підписані з 22 квітня 2004 року (у цей день на засіданні Верховної Ради України мною була складена присяга судді КСУ) і до 3 квітня 2008 року на період вирішення у встановленому законодавством України порядку питання відповідності Указу Президента України від 3 квітня 2008 року № 297/2008 Конституції України та законам України”.

При цьому у своєму листі С.СТАНІК висловлює глибоке переконання, що КС може реалізовувати свої високі повноваження єдиного органу конституційної юрисдикції та заслуговує на глибоку повагу з боку Президента України і представників усіх гілок влади.

Довідка УНІАН. 1 травня 2007 року Президент В.ЮЩЕНКО звільнив С.СТАНІК з посади судді КС у зв`язку з порушенням присяги.

25 березня 2008 р. Верховний Суд України поновив С.СТАНІК на посаді судді КС.

2 квітня Президент поновив С.СТАНІК на посаді судді КС відповідно до рішення Верховного Суду України від 25 березня.

Третього квітня В.ЮЩЕНКО cкасував указ Президента від 25 березня 2004 року № 368 «Про призначення С.СТАНІК суддею Конституційного Суду України».