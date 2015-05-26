Голова СК РФ заявив про порушення 45 кримінальних справ щодо подій в Україні

15:12, 26 травня 2015
Політика
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Голова Слідчого комітету РФ Олександр Бастрикін заявив про порушення 45 кримінальних справ щодо подій в Україні, а також про необхідность для Росії відмовитися від пріоритету міжнародного права і його автоматичної імплементації в російське законодавство.

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Про це УНІАН повідомили у прес-службі відомства.

«В управлінні з розслідування злочинів, пов'язаних із використанням заборонених засобів і методів ведення війни, Головного слідчого управління Слідчого комітету розслідується 45 кримінальних справ про події на південно-сході України. З них 28 з'єднані в одне провадження з кримінальною справою, порушеною у зв'язку з вчиненням представниками силових структур України на території самопроголошених Донецької та Луганської народних республік тяжких та особливо тяжких злочинів проти миру і безпеки людства», - сказав він.

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Бастрикін заявив про підготовку до видання «Білої книги» про цю «братовбивчу війну», пояснивши, що «вона випускається з метою загострити увагу міжнародного співтовариства і ключових міжнародних правозахисних структур на кричущих фактах насильства щодо цивільного населення».

Говорячи про пріоритет норм міжнародного і національного права, він зазначив, що «постійно порушуються основоположні принципи Статуту Організації Об'єднаних Націй, широко застосовуються подвійні стандарти».

«Для незгодних з такою політикою країн застосовується значний набір заходів: від примусу до прямого військового вторгнення. У зв'язку з цим виникає питання – чи потрібен нам безумовний пріоритет міжнародних правових норм над національними? Саме тому відмова від пріоритету міжнародного права і його автоматичної імплементації в національне законодавство стає питанням забезпечення нашого суверенітету, причому не тільки правового, але й економічного, політичного і, якщо хочете, світоглядного, але в цілому – державного», - підкреслив Бастрикін.

Раніше УНІАН повідомляв, що правоохоронні органи України відкрили кримінальне провадження за фактом можливої причетності до терактів посадових осіб Головного розвідувального управління Генерального штабу Збройних сил Росії.

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