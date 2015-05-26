Аваков назвав брехнею інформацію про призначення своїм заступником племінника Чеботаря

22:28, 26 травня 2015
Політика
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Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков звинуватив у брехні народного депутата від БПП Олгу Червакову, яка повідомила, що заступником голови МВС став племінник Сергія Чеботаря

Фото УНИАН

Про це він написав у Facebook.

"Сьогодні збрехала Ольга Червакова, поширивши ефектну брехню про призначення в МВС заступником міністра племінника Чеботаря. Дуже шкода таке спостерігати. На брехні багато чого не збудуєш. Кажуть, порядна дівчина і журналіст. Її брехню рознесли десятки сайтів. Рубль за сто - буде спеціальний сюжет на чесному "Інтері"... Але чи лише в цьому випадку справа? Справа в атмосфері, яку не можна творити на брехні, навіть якщо вона зручна і добре сприймається. Люди, не перетворюйте інформаційне життя країни в жовтий брехунець. Момент і так в країні не простий. Ну та нічого! Ольга Червакова, бажаю гарного настрою, без балди. І це пройде. Я пишу не про сьогодні. Я про майбутнє. Це важливіше!" - написав міністр.

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Нагадаємо, сьогодні деякі ЗМІ поширили інформацію, що нібито заступником міністра внутрішніх справ призначено племінника попереднього чиновника, який працював на цій посаді, Сергія Чеботаря.

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