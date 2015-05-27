Україна не вимагає членства у НАТО, але готується до цього - МЗС

Як передає кореспондент УНІАН, про це Макеєв сказав під час дискусії на тему: "Україна-НАТО: партнерство заради єдиної та вільної Європи".

"Українська політика у сфері безпеки спрямована на те, щоб досягти необхідних критеріїв, які уможливлять виконання Україною всіх необхідних вимог, щоб мати можливість претендувати на отримання членства в НАТО. Це дуже важливий момент нашої стратегії", - сказав дипломат.

Читайте такожСтолтенберг: Рішення про прийом України до НАТО будуть приймати 28 країн-членів

При цьому він наголосив, що позиція української влади спрямована на те, щоб "не вимагати членства тут і негайно, але підготуватися до цього. А для того, щоб підготуватися, нам необхідно реформувати нашу країну, щоб у підсумку повністю відповідати стандартам НАТО".

У зв’язку з цим він звернув увагу на необхідність реформування всього сектору безпеки в Україні.

Макеєв також відстоює позицію необхідності розвитку відносин України з усіма країнами-членами НАТО, щоб ефективніше у підсумку гарантувати безпеку не тільки України, а й усього євроатлантичного простору.