Міноборони просить НАТО допомогти з обладнанням для реабілітації бійців АТО

Про це повідомила представник Міноборони полковник Вікторія Кушнір. "Для медичної реабілітації створено 2 реабілітаційних відділення у Львівському та Ірпінському військово-медичних клінічних центрах. Проводяться переговори з логістичними структурами НАТО щодо допомоги в забезпеченні цих відділень сучасним обладнанням", - зазначила Вікторія Кушнір.

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Крім того, додала вона, що реабілітаційні заходи проводяться у військових санаторіях "Трускавецький", "Пуща-Водиця". Створено центр реабілітації на базі Центрального військово-клінічного санаторію "Хмільник".

Також допомогу в лікуванні українських військовослужбовців запропонували 11 країн-членів НАТО, а також Ізраїль, сказала прес-секретар.

За її даними, близько 1,8 тис. бійців АТО проходять психологічну реабілітацію у профільних центрах на базі 29 військових госпіталів для ветеранів Другої світової війни.

"В даний час в ЗСУ проводяться заходи по формуванню психологічної служби, яка буде займатися психологічною підготовкою й реабілітацією військовослужбовців, залучених до проведення АТО", - зазначила Вікторія Кушнір.

Також представник Міноборони повідомила, що за кордоном сьогодні проходять лікування 40 українських військовослужбовців. Всього ж реабілітацію за кордоном пройшли вже 108 українських військових.