Столтенберг: Рішення про прийом України до НАТО будуть приймати 28 країн-членів

Про це генеральний секретар альянсу заявив в інтерв'ю головному редактору Дождя.

НАТО надає політичну підтримку та допомагає реформувати війська Україні. Альянс, за словами Столтенберга, не може приймати рішення про постачання озброєння Києву, так як це знаходиться в компетенції урядів країн альянсу.

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За словами генсека альянсу, якщо Україна подасть заявку на вступ до НАТО, то її розглядатимуть, як і будь-яку іншу. «Рішення про те, чи приймати Грузію і Україну в НАТО, будуть приймати 28 країн НАТО», — зазначив Столтенберг. За його словами, жодна країна за межами альянсу не може накласти вето і не повинна перешкоджати вступу незалежних держав у НАТО.

Столтенберг назвав «неприйнятним, що країна, така як Росія, анексує частину України і продовжує дестабілізувати схід України».