Порошенко: Післявоєнні формати безпеки у світі не працюють
13:50, 28 травня 2015Політика
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Президент України Петро Порошенко заявляє, що старі формати безпеки, коли один із постійних членів Ради безпеки ООН є агресором, не працюють.
Порошенко заявляє, що старі формати безпеки не працюють / twitter.com/poroshenko
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі на 8-му Київському безпековому форумі.
"Світ наполегливо шукає нові форми, щоб забезпечити безпеку в світі... Старі форми, старі формати безпеки, які були розроблені відразу після закінчення Другої світової війни, не працюють", - сказав президент.
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За словами Порошенка, старі формати безпеки, коли один із постійних членів Ради безпеки ООН є країною-агресором, не працюють.
Саме тому, зауважив Порошенко,він поставив питання про миротворців на Донбасі.
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