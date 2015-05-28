Порошенко: Післявоєнні формати безпеки у світі не працюють

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив у виступі на 8-му Київському безпековому форумі.

"Світ наполегливо шукає нові форми, щоб забезпечити безпеку в світі... Старі форми, старі формати безпеки, які були розроблені відразу після закінчення Другої світової війни, не працюють", - сказав президент.

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За словами Порошенка, старі формати безпеки, коли один із постійних членів Ради безпеки ООН є країною-агресором, не працюють.

Саме тому, зауважив Порошенко,він поставив питання про миротворців на Донбасі.