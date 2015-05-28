Порошенко: Незважаючи на заклики багатьох скасувати місцеві вибори, вони відбудуться

Президент Петро Порошенко впевнений, що місцеві вибори в Україні відбудуться.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні в інтерв’ю українським телеканалам з нагоди першої річниці на посту президента.

"Штучні кремлівські проекти, які агітують Україну за "русский мир", наштовхнуться на дуже сильний патріотичний дух, незалежно від того, де це буде, в Тернополі, Франківську, Ужгороді чи Харкові, Запоріжжі, Дніпрі. Ми зробимо все можливе для того, щоби цього не допустити. І саме тому я абсолютно свідомо, незважаючи на заклики багатьох скасувати місцеві вибори, кажу: вибори відбудуться», - заявив Порошенко.

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При цьому він висловив впевненість, українці на цих виборах зроблять правильний вибір.

«Я впевнений, що у реваншистів там не буде жодного шансу, бо я довіряю українському народу, я впевнений, що його не можна обдурити, що кремлівські методи пропаганди в Україні не спрацюють, а тих, хто буде використовувати адмінресурс, - я сам їм дам по рукам", - сказав президент.

Як повідомляв УНІАН, планується, що місцеві вибори в Україні відбудуться в жовтня.