Порошенко: Проведення демократичних місцевих виборів на Донбасі - запорука мирного життя

Президент України Петро Порошенко наголошує, що саме проведення чесних, демократичних місцевих виборів на Донбасі є запорукою відновлення мирного життя та розвитку регіону.

Як повідомляє прес-служба президента, про це він сказав під час зустрічі з працівниками ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування».

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«Сьогодні вкрай важливо провести справжні, демократичні місцеві вибори, коли Донбас матиме своїх представників не у вигляді польових командирів, а тих, кого демократично оберуть жителі регіону», – сказав глава держави.

Він наголосив на принциповій важливості збереження єдності країни, зазначивши, що сьогодні Краматорськ демонструє таку єдність.

«Ми нікому не дозволимо ні з Україною, ні з Донбасом розмовляти мовою сили. Ми не пустимо агресора сюди, у Краматорськ, скільки би танків він не готував на окупованих територіях. Бо це є наша земля, це – наш Донбас, і ми здатні його захистити», – заявив Порошенко.

Він відзначив важливість в реалізації його Мирного плану гуманітарної складової та залучення міжнародних партнерів до відновлення Донбасу, створення нових робочих місць. «Цьому питанню надається багато уваги під час зустрічей зі світовими лідерами», – сказав президент.

Глава держави запросив керівництво заводу долучитися до участі у переговорах під час його візитів до різних країн для презентації продукції підприємства і налагодження нових контактів.

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«Я вірю в те, що ми відновимо славу Донбасу як економічно розвинутого регіону», – сказав президент.

За словами Порошенка, ключове, чого потребує людина, – це безпека, мир і робота. «Коли є поєднання цих факторів, це вже є першими ознаками стабілізації ситуації на Донбасі. Це вже є мирний шлях. Коли люди на окупованих територіях будуть бачити, що тут відроджується життя, відкриваються лікарні, лунає останній дзвоник у школах, діти ходять до школи, поступають в інститути, люди мають роботу і ми відновлюємо інфраструктуру, – це саме те, що ми маємо зробити, щоб реінтегрувати країну», – заявив він.