Політики ЄС з "чорного списку" Росії: Має бути відповідь на свавільний російський список

Політики, які потрапили у "чорний список", почали активно коментувати заборону їм на в’їзд до РФ. Частина з них назвала це честю для себе. "Я нічого не знав про цей список. Але це робить мені честь, коли така тоталітарна система, як Росія, таврує мене як ворога тоталітаризму", - заявив виданню Bild німецький політик з партії Зелених Даніель Кон-Бендіт. Про це повідомляє Deutsche Welle.

В такому ж ключі висловився і колишній міністр закордонних справ Чехії Карел Шварценберґ. "Коли я побачив інші імена (у списку - ред.), я з’ясував, що опинився у дуже поважному товаристві. Я розглядаю це як винагороду", - заявив він в інтерв'ю інформагенції CTK.

Член Європарламенту від групи Європейської народної партії Анна Марія Корацца Більдт також написала у Twitter, що це викликає у неї гордість. "У мене є більше підстав пишатися, аніж боятися!", - зазначила вона та додала, що "путінський список - це підтвердження того, що я чиню правильно як член Європарламенту".

Читайте такожМогеріні дала оцінку "чорному списку" Росії: він необґрунтований і довільний

"Я стоятиму навіть більше за народ України та боротьбу за мир і свободу, а також за (Надію - Ред.) Савченко", - написала Корацца Більдт. А її чоловік, колишній міністр закордонних справ Швеції Карл Більдт, написав на своїй сторінці у Twitter: "Має бути відповідь ЄС на свавільний російський "чорний список".

Співголова групи Зелених у Європарламенті Ребекка Хармс заявила, що список нев’їзних складено безсистемно. "Справжня мішанина у "чорному списку" небажаних у Росії осіб", - написала вона у Twitter.

Нагадаємо, Москва передала до посольств держав-членів ЄС список нев’їзних до країни політиків. До нього входять 89 осіб, зокрема, лідер лібералів у Європарламенті.