Москаль посилив контроль за лінією розмежування на Луганщині

Очільник Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Геннадій Москаль вимагає посилити контроль за лінією розмежування для недопущення її несанкціонованого перетину пішоходами й транспортними засобами. Про це повідомляться на офіційному сайті керівника регіону.

Відповідне розпорядження підписане «у зв’язку з різким посиленням бойової агресії терористів щодо населених пунктів, розташованих уздовж лінії розмежування на контрольованій Україною території Луганщини, а також постійним проникненням ворожих диверсійно-розвідувальних груп», йдеться в повідомленні.

Згідно з документом, військовослужбовці та правоохоронці зобов’язані вжити вичерпних заходів для припинення несанкціонованого пропуску пішоходів через лінію зіткнення у напрямках із підконтрольних Україні Станиці Луганської та Щастя в окупований Луганськ.

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Також, до 28 травня має бути демонтована напівзруйнована паромна переправа через Сіверський Донець між Лобачевим і Жовтим, через яку періодично намагаються переходити пішоходи й переправляти товар.

«Осіб, які намагатимуться несанкціоновано перетинати лінію розмежування, затримуватимуть і передаватимуть міліції для перевірки та притягнення до адміністративної відповідальності», повідомляється на сайті голови регіону.

«На сьогодні через лінію розмежування вогню, що проходить Луганською областю, діє тільки один пункт пропуску – в с.Родина (належить до м.Золоте)», -- зазначає керівник області Геннадій Москаль. «Цей пункт пропуску постійно обстрілюється бойовиками. В неділю тут мінометним обстрілом пошкодили магістральний водопровід, що забезпечує водою окуповані території, а вчора внаслідок обстрілу з автоматичних гранатометів поранені четверо українських військових. Якщо с.Родина й далі обстрілюватимуть, цей пункт пропуску буде також закрито».

Раніше УНІАН повідомляв, що 25 травня, у Луганській області загинув один військовослужбовець, ще одного було поранено через обстріл бойовиками медичного автомобіля.