Одіозний депутат Довгий очолив виборчий штаб Березенка — джерело

Про це "Главреду" повідомило інформоване джерело.

Як відомо, Центрвиборчком призначив на 26 липня проміжні вибори на даному окрузі у зв'язку з достроковим припиненням депутатських повноважень обраного раніше Валерія Куліча, якого в березні президент призначив головою Чернігівської облдержадміністрації.

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Нагадаємо, колишній секретар Київради, член команди одіозного мера Києва Леоніда Черновецького, Довгий пройшов у депутати Верховної Ради на одному з найбільш скандальних округів — №102 в Кіровоградській області.

Варто відзначити, що Довгий неодноразово ставав об'єктом журналістських розслідувань щодо корумпованої київської влади часів Леоніда Черновецького, і сам факт його висунення викликав великий суспільний резонанс, зокрема серед політиків.

У свою чергу, Комітет виборців України рекомендував ЦВК не визнавати результати виборів по 102-му округу, де лідирував самовисуванець Довгий.

"Комітет виборців України в цьому окрузі відзначав ряд порушень виборчого законодавства безпосередньо під час виборчої кампанії і в день голосування. Комітет виборців України звертається до Центральної виборчої комісії з проханням вивчити ці факти і прийняти рішення про неможливість підведення результатів у цьому окрузі", — сказав голова правління КВУ Олексій Кошель.

За його словами, у цьому окрузі, зокрема мали місце такі порушення як "підкуп виборців, бандитизм, тиск на членів виборчої комісії та спостерігачів". "Ці факти були масштабними. На думку нашої організації, вони вплинули на результат голосування", — уточнив він.

Однак у ЦВК заявили, що підстав визнавати недійсними вибори в окрузі №102 — немає.