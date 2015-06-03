Корбан поїхав люструвати голову Новомосковської РДА

Про це на своїй сторінці в соцмережі Facebook заявив екс-заступник голови Дніпропетровської ОДА Геннадій Корбан, який разом з народним депутатом Андрієм Денисенком особисто поїхав у Новомосковську РДА, щоб підняти питання люстрації її керівника.

«Зі своїм другом Андрієм Денисенком, народним депутатом, зараз будемо проводити люстрацію того ублюдка з Партії регіонів, якого призначили головою райдержадміністрації указом Петра Олексійовича Порошенка», - зазначив Корбан.

Это будет весело. Ждите продолжения. - с Андрій Денисенко Posted by Gennady Korban on Wednesday, 3 June 2015

Він додав, що таким чином він і Денисенко продемонструють метод прямої демократії.

Про результати цієї ініціативи Корбан пообіцяв проінформувати найближчим часом.

Нагадаємо, що громадські активісти Новомосковського району виступали категорично проти призначення Селіхова через його причетність до фальсифікації результатів багатьох виборів на території району. Вони звернулися з цього приводу з відкритим листом до голови Дніпропетровської облдержадміністрації Валентина Резніченко.