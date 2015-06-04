Яценюк запропонував Порошенку вирішити, як йти на місцеві вибори

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк на засіданні уряду.

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"Важливо, щоб усі політичні сили, які входять до коаліції, уже зараз прийняли рішення про формат походу на місцеві вибори. За інших обставин це буде війна всіх з усіма. Тому моя пропозиція до президента і до "Блоку Петра Порошенка" як від прем'єр-міністра і від "Народного фронту" - ми як дві найбільші фракції в парламенті повинні визначити єдину систему і підхід щодо участі в виборчій кампанії до місцевих органів влади" - сказав Яценюк.

За словами Яценюка, інші політичні сили вже зараз мають розпочати консультації, яким чином йти на вибори та кого висувати.

Крім того, він наголосив на необхідності ухвалення закону про проведення місцевих виборів за відкритими списками. Прем’єр заявив, що виборчу кампанію необхідно пройти єдиною демократичною командою.

Як повідомляв УНІАН, раніше президент України Петро Порошенко запевнив, що, незважаючи на заклики багатьох скасувати місцеві вибори, вони відбудуться.

Нагадаємо, планується, що місцеві вибори в Україні відбудуться в жовтні.