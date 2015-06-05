Порошенко про можливе звільнення Яценюка: Не бачу необхідності змінювати прем'єра

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції з нагоди щорічного послання до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».

«Я не бачу сьогодні можливостей і необхідності зміни прем'єр-міністра», - сказав він.

«Наголошую, що сьогоднішній уряд дуже важко працює, але восени коаліція має відреагувати на позицію людей і зробити певні висновки», - сказав Порошенко.

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Глава держави додав: «Моя вчорашня заява про можливі зміни в уряді восени жодним чином не була спрямована проти когось персонально, але кожного урядовця вона має гранично мобілізувати на ще активнішу роботу», - сказав глава уряду.

Порошенко наголосив, що цінує роботу міністрів і глави уряду, яким працювати дуже тяжко.

«Але втома не є мірилом роботи. Високу оцінку суспільства ми можемо заслужити не лише нашою безсумнівною працездатністю, а результативністю. І саме по результатам восени має бути зроблено відповідні висновки», - сказав президент.