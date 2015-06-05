Порошенко про можливе звільнення Яценюка: Не бачу необхідності змінювати прем'єра
Президент України Петро Порошенко не бачить необхідності зараз змінювати прем'єр-міністра і пояснює, що його вчорашня заява про можливі зміни в уряді восени жодним чином не була спрямована проти когось персонально.
Як передає кореспондент УНІАН, про це глава держави сказав на прес-конференції з нагоди щорічного послання до Верховної Ради України «Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2015 році».
«Я не бачу сьогодні можливостей і необхідності зміни прем'єр-міністра», - сказав він.
«Наголошую, що сьогоднішній уряд дуже важко працює, але восени коаліція має відреагувати на позицію людей і зробити певні висновки», - сказав Порошенко.
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Глава держави додав: «Моя вчорашня заява про можливі зміни в уряді восени жодним чином не була спрямована проти когось персонально, але кожного урядовця вона має гранично мобілізувати на ще активнішу роботу», - сказав глава уряду.
Порошенко наголосив, що цінує роботу міністрів і глави уряду, яким працювати дуже тяжко.
«Але втома не є мірилом роботи. Високу оцінку суспільства ми можемо заслужити не лише нашою безсумнівною працездатністю, а результативністю. І саме по результатам восени має бути зроблено відповідні висновки», - сказав президент.