Кремль заявив, що надії на реалізацію мінського плану все менше і менше

Масштабне порушення режиму припинення вогню на південному сході України залишає все менше надії на реалізацію мінських домовленостей.

Про це заявив журналістам прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков, пише ТАСС.

"Дійсно, були надії на те, що вони (мінські домовленості) будуть виконуватися, - підкреслив він. - Але такі загострення - великомасштабне порушення режиму припинення вогню, - звичайно, це призводить до того, що надії на реалізацію мінського плану стає все менше і менше, а занепокоєння - все більше і більше".

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Президент Росії Володимир Путін в інтерв'ю, яке він дав італійському виданню Corriere della Sera напередодні свого візиту до Італії, заявив: "Ключова суть політичного врегулювання (на південно-сході України) – звичайно, потрібно було на першому етапі створити умови для цієї спільної роботи, але потрібно було припинити активні бойові дії, відвести важку техніку. В цілому це зробили. Є перестрілки; на жаль, досі і жертви є, але немає великомасштабних бойових дій, сторони розведені".

Журналісти попросили Пєскова прокоментувати, чи зберіг цей коментар актуальність.

"Він (коментар Путіна в цій частині), звичайно, втратив актуальність, - визнав Пєсков. - Він не втратив актуальності в тому плані, що для миру зроблено все, узгоджений план дій - мінські домовленості". "Ситуація змінюється дуже динамічно, а інтерв'ю давалося кілька днів тому", - пояснив прес-секретар президента.

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Як повідомляв УНІАН, Україна з квітня 2014 року веде на території Луганської і Донецької областей антитерористичну операцію проти проросійських бойовиків.

Росія в березні 2014 року після введення військ анексувала український Крим і почала дестабілізувати ситуацію на Донбасі. За безпосередньої участі російських спецслужб і підтримки російської армії на Донбасі були створені так звані Донецька і Луганська «народні республіки». РФ поставляє терористам озброєння і направляє на Донбас найманців і свої регулярні війська.

Через ці дії США, Євросоюз, Канада, Японія, Австралія та багато інших країн ввели санкції проти Росії.