Лідер партії "Республіканська платформа" вважає федералізацію неприйнятною для України

Він нагадав, що засновники «Української республіканської партії» (перша назва політичної сили – ред.) були «саме тими, хто свого часу, на початку 90-х, наполягли і добивалися того, щоб Україна була унітарною».

«Були налаштовані проти будь-якого федерального устрою, який вже тоді нам нав’язували ззовні. Минуло 25 років, і актуальність цього питання нікуди не зникла, а набула нового змісту: нам знову пробують нав’язати федералізм, окремий статус для певних регіонів із метою знову порушити незалежність України» - зазначив Смук. При цьому він наголосив, що «ми, республіканці, будемо сьогодні робити все для того, щоб цей сценарій, в якому, на превеликий жаль, зацікавлені найбільші геополітичні гравці, не відбувся».

У коментарі журналістам Смук наголосив, що партія братиме активну участь у місцевих виборах, які відбудуться в жовтні 2015 року. «Будемо брати участь у всіх регіонах, де є сильні осередки» - зазначив він. За його словами, в першу чергу, йдеться про Київ: «плануємо взяти участь як у виборах до міської ради, так і виборах міського голови». Він також додав, що партія активізує роботу в обласних центрах Західної та Центральної України.

Почесний гість з’їзду, колишній голова партії Павло Жебрівський повідомив, що сьогодні «до республіканців долучилася когорта знакових постатей, громадських діячів: Тарас Стецьків, Олександр Палій, Віктор Жердицький, Андрій Максимець», які ввійшли до керівних органів партії.

Народний депутат України попередніх п’яти скликань, член Центрального проводу партії Тарас Стецьків, виступаючи на з’їзді, наголосив, що «українці спостерігають парадоксальну ситуацію», коли народ «показав вражаючу здібність без будь-якого лідерства самоорганізуватися як під час Майдану, так і на фронті», але в той же час в політичному житті «відбувається прямо протилежний процес - всі партії, які були ідеологічними, програли, а виграли фейки, виграли проекти, які за великі гроші заробили доступ до телевізорів».

Під час з’їзду заступник голови партії Віктор Андрусів презентував ідеологічну платформу партії - Доктрину національних інтересів, програму послідовного докорінного реформування країни. В ній зазначається, що «місія України - стати опорою міжнародного союзу стримування Росії та повалити російський імперіалізм». Також наголошується, що у випадку широкомасштабного наступу ворога має бути не тільки рішуча відсіч Збройних сил України, але й «опір громадян на кожному клапті рідної землі». В доктрині сказано, що «наш інтерес №1» - це відновлення територіальної цілісності та суверенітету. «Весь світ і Росія мають розуміти, що припинення конфлікту не відбудеться без повернення захоплених територій» - ідеться в документі.

Нагадаємо, 30 квітня 1990 року відбувся установчий з’їзд, ініційований представниками Української Гельсінської спілки, де було вирішено створити першу політичну силу в Україні – УРП, тепер партія має назву «Республіканська платформа».