Обама наполягає на мирному врегулюванні конфлікту на Донбасі

Про це заявив президент США Барак Обама 7 червня у ході зустрічі з прем'єром Великої Британії Девідом Кемероном, повідомляє Українська Правда з посиланням на прес-службу Білого дому.

"(На саміті G7) ми будемо говорити про Росію і Україну, і важливість підтримання режиму санкцій для подальшого тиску на Росію та сепаратистів для повної реалізації ними Мінських угод", - заявив Обама.

Читайте такожБілий Дім: США не мають наміру постачати наступальну зброю до України"Ми вважаємо, що має бути мирний, дипломатичний шлях для вирішення цієї проблеми, і це вимагатиме партнерства від Європи та США, та зосередженості на важливості дотримання принципів територіальної цілісності та суверенітету", - зазначив президент США.

Читайте такожКемерон: Європа має залишатися єдиною в питанні санкційРаніше УНІАН повідомляв, що Барак Обама і Ангела Меркель під час зустрічі перед самітом G7 зійшлися на позиції, що західні санкції проти Росії повинні залишатися в силі до того часу, поки Москва не виконає свою частину мінських домовленостей.