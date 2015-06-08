Порошенко обговорив з президентом Фінляндії створення миротворчої місії на Донбасі

Президенти України та Фінляндії Петро Порошенко і Саулі Нііністьо обговорили питання започаткування на Донбасі миротворчої місії.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, під час телефонної розмови Порошенко привітав Нііністьо з формуванням нового уряду.

Нііністьо запевнив, що новий уряд продовжуватиме підтримувати цілісність України, Мінський процес та санкції щодо Росії за недотримання Мінських домовленостей.

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Співрозмовники скоординували позиції напередодні візиту президента Фінляндії до Казахстану і домовилися про подальшу координацію.

Порошенко поінформував про ескалацію ситуації на Донбасі і підкреслив у цьому контексті важливість єдності країн Європейського Союзу для підтримки України.

Президенти України і Фінляндії наголосили на важливості підтвердження і дотримання принципів Гельсінського заключного акта, 40-річчя підписання якого відзначають цього літа.