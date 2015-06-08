Порошенко обговорив з президентом Фінляндії створення миротворчої місії на Донбасі
Нііністьо запевнив, що новий уряд продовжуватиме підтримувати цілісність України, Мінський процес та санкції щодо Росії за недотримання Мінських домовленостей.
Президенти України та Фінляндії Петро Порошенко і Саулі Нііністьо обговорили питання започаткування на Донбасі миротворчої місії.
Як повідомили УНІАН у прес-службі президента України, під час телефонної розмови Порошенко привітав Нііністьо з формуванням нового уряду.
Нііністьо запевнив, що новий уряд продовжуватиме підтримувати цілісність України, Мінський процес та санкції щодо Росії за недотримання Мінських домовленостей.
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Співрозмовники скоординували позиції напередодні візиту президента Фінляндії до Казахстану і домовилися про подальшу координацію.
Порошенко поінформував про ескалацію ситуації на Донбасі і підкреслив у цьому контексті важливість єдності країн Європейського Союзу для підтримки України.
Президенти України і Фінляндії наголосили на важливості підтвердження і дотримання принципів Гельсінського заключного акта, 40-річчя підписання якого відзначають цього літа.