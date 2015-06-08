Клімкін переконаний, що Білорусь має європейські перспективи
Міністр закордонних справ Павло Клімкін переконаний, що Білорусь має європейські перспективи.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Києві.
Клімкін нагадав, що Білорусь, як і Україна, має спільну європейську історію ще з часів середньовіччя, і тому Білорусь є європейською країною. “І я на 100 відсотків переконаний у тому, що Білорусь, раніше чи пізніше, отримає своє місце у Європі”, - сказав він.
За словами Клімкіна, в який спосіб це відбудеться, говорити сьогодні, можливо, не на часі. “Тому що білоруське керівництво грає, намагаючись скористатися різними вигодами з політичних та економічних відносин з Росією, а з іншого боку - намагається апелювати до Європейського Союзу, зокрема у візовому питанні для залучення інвестицій”, - сказав він.
Читайте такожБілорусь провела військові навчання на кордоні з Україною
Як сказав Клімкін, лише модель сталої демократії дозволить Білорусі стати європейською країною. “І тут питання часу і питання майбутнього розвитку подій. Але також це і питання політики ЄС по відношенню до Білорусі”, - сказав він.
За словами міністра, Європейський Союз свого часу втратив ряд можливостей для співпраці з Білоруссю, “наприклад, рішення ЄС не мати двостороннього плану дій з Білоруссю”.
Клімкін вважає, що Євросоюз мав би співпрацювати у Білорусі не лише з неурядовими організаціями, а й безпосередньо з громадянами Білорусі через більш ефективну візову політику.