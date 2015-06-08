Клімкін переконаний, що Білорусь має європейські перспективи

Як передає кореспондент УНІАН, про це він заявив на засіданні Міжпарламентської ради Україна-НАТО в Києві.

Клімкін нагадав, що Білорусь, як і Україна, має спільну європейську історію ще з часів середньовіччя, і тому Білорусь є європейською країною. “І я на 100 відсотків переконаний у тому, що Білорусь, раніше чи пізніше, отримає своє місце у Європі”, - сказав він.

За словами Клімкіна, в який спосіб це відбудеться, говорити сьогодні, можливо, не на часі. “Тому що білоруське керівництво грає, намагаючись скористатися різними вигодами з політичних та економічних відносин з Росією, а з іншого боку - намагається апелювати до Європейського Союзу, зокрема у візовому питанні для залучення інвестицій”, - сказав він.

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Як сказав Клімкін, лише модель сталої демократії дозволить Білорусі стати європейською країною. “І тут питання часу і питання майбутнього розвитку подій. Але також це і питання політики ЄС по відношенню до Білорусі”, - сказав він.

За словами міністра, Європейський Союз свого часу втратив ряд можливостей для співпраці з Білоруссю, “наприклад, рішення ЄС не мати двостороннього плану дій з Білоруссю”.

Клімкін вважає, що Євросоюз мав би співпрацювати у Білорусі не лише з неурядовими організаціями, а й безпосередньо з громадянами Білорусі через більш ефективну візову політику.