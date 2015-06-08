Петренко в Чернівцях розповів, як Мін'юст буде проводити децентралізацію

Про це в ході робочого візиту в Чернівецьку область розповів журналістам Міністр юстиції Павло Петренко.

У ході поїздки Міністр юстиції проінспектував роботу місцевого Центру надання адміністративних послуг реєстраційної служби області та діяльність місцевих нотаріусів. Крім того, Петренко провів особистий прийом громадян, зустрівся з керівництвом органів місцевого самоврядування та виконавчої влади, поспілкувався зі студентами та професорсько-викладацьким складом Чернівецького національного університету ім. Ю. Федьковича.

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Також глава Мін'юсту поінформував місцевих жителів і чиновників про реформи, які зараз проводяться відомством. Зокрема, за його словами, вже найближчим часом місцева влада зможе виконувати функції реєстрації. Однак, на думку міністра, цього мало. Адже без демонополізації сфери надання адмінпослуг може статися так, що разом з повноваженнями на місця передадуться і проблеми з чергами, корупцією і хабарниками.

«Держава має лише визначати стандарти надання послуг і бути держателем реєстрів. А сам сервіс повинні надавати ті особи, які є більш мотивованими і ближчими до людей. Одночасно з передачею функцій з реєстрації ми будемо впроваджувати принцип демонополізації. Разом з представниками місцевої влади право надавати такі послуги громадянам отримають майже 8000 нотаріусів. Це стане запобіжником від створення проблем з наданням якісних послуг», - сказав Павло Петренко.

Міністр також розповів чернівчанам про вже досягнуту домовленість з місцевою владою про відкриття в місті сучасного центру надання адміністративних послуг.

«Центр буде відповідати всім стандартам Євросоюзу щодо прозорості і простоти сервісів. Цей проект стане результатом співпраці місцевої влади та Міністерства юстиції», - повідомив він.

Крім того, Міністр юстиції розповів нову кадрову політику Мін'юсту та про перевірки кваліфікаційного рівня працівників органів юстиції на районному рівні, які вже почалися по всій Україні.