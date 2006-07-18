Для „Нашої України” принципово важливим є відновлення ефективної діяльності ВР

Народний депутат України (фракція „Наша Україна”), голова Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони Анатолій КІНАХ наголошує, що для фракції „Наша Україна” принципово важливим є відновлення ефективної діяльності парламенту згідно з Конституцією та Регламентом ВР.

Про це йдеться у коментарі, переданому УНІАН прес-службою А.КІНАХА.

„Це завдання повинно бути пріоритетом для усіх парламентарів, незалежно від політичного кольору", - наголосив народний депутат, додавши, що „Наша Україна” відстоює такі засади роботи Верховної Ради, щоб кожний крок парламенту здійснювався згідно з вимогами Конституції i Регламенту. „Верховна Рада, яка працює із порушенням закону та Конституції, не тільки не може працювати ефективно, але й ставить під великий сумнів свою легітимність та право на існування”, - наголосив він.

Народний депутат водночас зазначив, що оголошення про створення антикризової коаліції головою Верховної Ради із дотриманням Конституції i Регламенту свідчить про переведення діяльності Верховної Ради у правове русло.

За словами А.КІНАХА, сьогоднішній нормативний факт оголошення парламентської коаліції розставив крапки над „і”, дозволивши політично структурувати Верховну Раду, визначити парламентську більшість (коаліцію) та меншість (опозицію), куди від сьогоднішнього дня увійшла „Наша Україна”. Водночас він зазначив, що сьогодні необхідно зосередитися над розбудовою сучасної демократичної основи відносин між більшістю та опозицією, формуванням балансу відповідальності між опозицією та владою, ефективної вертикалі законодавчої та виконавчої влади.

„Ми повинні відійти від емоцій і, згадавши про спільну відповідальність перед українським народом і державою, сформувати ефективну законодавчу та виконавчу гілки влади в країні”, - наголосив А.КІНАХ.