Шокін попросив Інтерпол подумати над оголошенням у розшук українських екс-чиновників

У ньому він висловив прохання переглянути рішення організації щодо відмови оголосити у міжнародний розшук колишніх високопосадовців та 19 бійців спецпідрозділу міліції «Беркут», яким інкриміновано вчинення умисних вбивств 39 протестувальників, через те, що їх кримінальне переслідування нібито має політичний характер.

Про це УНІАН повідомили в Управлінні зв’язків із громадськістю та ЗМІ Генпрокуратури.

На думку Шокіна, така позиція Інтерполу навряд чи є виправданою з огляду на те, що за висновком як українського органу слідства, так і Міжнародної дорадчої групи, створеної за розпорядженням генерального секретаря Ради Європи, працівники спецпідрозділу міліції «Беркут» обґрунтовано підозрюються у вчиненні вказаних злочинів. У кримінальних провадженнях проти колишніх високопосадовців і правоохоронців відсутні будь-які політичні мотиви, а відмова у здійсненні міжнародного розшуку може призвести до уникнення ними кримінальної відповідальності, наголосив Шокін.

Крім того, підкреслив він, така позиція Інтерполу не узгоджується з практикою Європейського суду з прав людини, а також офіційним відкриттям прокурором Міжнародного кримінального суду процедури попереднього вивчення ситуації в Україні у зв’язку із заявою Верховної Ради України про встановлення винних у скоєнні злочинів проти людяності вищими посадовими особами держави, які призвели до особливо тяжких наслідків під час мирних акцій протесту.

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«З огляду на викладене, прошу Вас, шановний пане Шток, взяти до уваги зазначені вище обставини та переглянути рішення стосовно відмови у здійсненні розшуку зазначених осіб», - наголосив у листі Шокін.

Як повідомлялося, за даними ГПУ, Інтерпол вбачає політичні мотиви у переслідуванні бійців «Беркуту», підозрюваних у вбивствах майданівців, та відмовляється оголошувати їх у міжнародний розшук.

Інтерпол, зокрема, відмовився оголосити в міжнародний розшук колишнього командира спеціальної роти "Беркута" Дмитра Садівника, який втік з України.

Також Інтерпол відмовився оголошувати в міжнародний розшук колишнього командувача Внутрішніми військами Міністерства внутрішніх справ Станіслава Шуляка, екс-главу МВС Віталія Захарченка, екс-заступника міністра внутрішніх справ Сергія Ратушняка та інших чиновників.