Інтерпол відмовився оголосити в розшук колишнього голову МВС Захарченка

Про це представники Генеральної прокуратури України (ГПУ) заявили на засіданні антикорупційного комітету у Верховній Раді, передає "Українська правда". Начальник управління зі спецрозслідувань ГПУ Сергій Горбатюк повідомив, що Інтерпол відмовив у оголошенні в розшук колишнього голову МВС Віталія Захарченка, хоча йому пред'явили звинувачення в розтраті грошей для придбання спецзасобів.

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Також у ГПУ очікують відповіді від Інтерполу про оголошення в розшук Андрія Клюєва, Віктора Пшонки та Олександра Якименка. Сергій Горбатюк підкреслив, що Інтерпол не оголошує розшук у справі Євромайдану, а тільки за корупцію.

Крім цього, представники ГПУ заявили, що санкції Євросоюзу можуть бути зняті з деяких чиновників влади Віктора Януковича після 6 червня. За словами, заступника генпрокурора Юрія Столярчука, Євросоюз може зняти санкції з Сергія Клюєва, Дмитра Табачника та Олени Лукаш, якщо не будуть висунуті підозри до 6 червня цього року.

Між тим Сергій Горбатюк зазначив, що синові колишнього прем'єр-міністра Миколи Азарова - Олексію висунули підозру у незаконному збагаченні, але ЄС зняв санкції.

"Олексію Азарову повідомлено про підозру ще до зняття санкцій у незаконному збагаченні - невідповідність задекларованих коштів тим грошам, які виявлені у нього на закордонних рахунках. Але це не вплинуло на зняття санкцій", - сказав Сергій Горбатюк.