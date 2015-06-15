Жодного протистояння між Генпрокуратурою та СБУ немає — заступник генпрокурора

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив заступник генерального прокурора України Давид Сакварелідзе, коментуючи виклик голови СБУ Валентина Наливайченка на допит до ГПУ.

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“Ніякого протистояння немає. Прокуратура та СБУ працюють дуже синхронно. Інколи є якісне співробітництво та результати, інколи є деякі промашки. Але вони не системні, і тут немає жодного протистояння”, - сказав Сакварелідзе.

Як повідомляв УНІАН, 13 червня радник голови СБУ Маркіян Лубківській на своїй сторінці Facebook зазначив, що Наливайченко отримав відмову Адміністрації президента України щодо його запланованого 16-17 червня візиту до США.

"Наливайченко одержав повістку від слідчого Генпрокуратури, яка таким чином (!) реагує на заяву голови СБУ під час останнього засідання Кабінету міністрів щодо причетності колишнього керівництва ГПУ до палаючої нафтоналивної бази БРСМ», - написав Лубківський.

Сьогодні на 11.00 Наливайченка викликали на допит до Генпрокуратури.