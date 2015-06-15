Яценюк закликав місцеву владу перевірити готовність до надзвичайних ситуацій
14:27, 15 червня 2015Політика
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Премєр-міністр України Арсеній Яценюк звернувся до представників місцевої влади з закликом провести перевірки стану готовності відповідних служб до надзвичайних ситуацій, зокрема пожеж.
Яценюк закликав перевірити готовність регіонів до НС / УНІАН
Про це він сказав в ході засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.
Яценюк зазначив, що перевірити необхідно наявність техніки, можливості швидкого реагування на надзвичайні ситуації, включаючи пожежі та можливі терористичні акти.
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Як повідомляв УНІАН, 8 червня під Києвом почалась пожежа на нафтобазі, ліквідація якої ще триває.
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