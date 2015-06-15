Яценюк закликав місцеву владу перевірити готовність до надзвичайних ситуацій

Про це він сказав в ході засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій.

Яценюк зазначив, що перевірити необхідно наявність техніки, можливості швидкого реагування на надзвичайні ситуації, включаючи пожежі та можливі терористичні акти.

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