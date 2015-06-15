На нафтобазі під Києвом продовжує горіти один резервуар
09:00, 15 червня 2015Суспільство
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У Василькові Київської області станом на сьогоднішній ранок триває фітілювання з верхнього дихального клапана і в нижній частині резервуара з бензином об'ємом у 900 куб. м.
Проводиться спостереження і контроль над вигорянням палива / facebook.com/MNS.GOV.UA
Про це повідомили у прес-службі ДСНС.
"Здійснюється перекачування дизельного палива з трьох резервуарів ємністю по 900 куб. м нафтобази БРСМ в резервуари нафтобази КЛО. Завершено перекачування палива з двох резервуарів. Загалом перекачано 2 тис. куб. м палива", - йдеться у повідомленні.
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Наразі рятувальники проводять спостереження і контроль над вигорянням палива.
Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.
Нафтобаза під Васильковом догорає
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