На нафтобазі під Києвом продовжує горіти один резервуар

Про це повідомили у прес-службі ДСНС.

"Здійснюється перекачування дизельного палива з трьох резервуарів ємністю по 900 куб. м нафтобази БРСМ в резервуари нафтобази КЛО. Завершено перекачування палива з двох резервуарів. Загалом перекачано 2 тис. куб. м палива", - йдеться у повідомленні.

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Наразі рятувальники проводять спостереження і контроль над вигорянням палива.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на нафтобазі у Васильківському районі Київської області сталася увечері 8 червня. Внаслідок пожежі загинули 5 людей, ще 15 - постраждали.