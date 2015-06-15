Естонка Яніка Мерило стала позаштатним радником мера Львова

Колишній радник міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса Яніка Мерило стала позаштатним радником міського голови Львова з питань новітніх технологій. Про це під час брифінгу, 15 червня, повідомив мер міста Андрій Садовий, повідомляє Zaxid.net.

«Яніка погодилась бути позаштатним радником міського голови Львова. Це рішення визрівало давно, бо ми вже давно працюємо. Зокрема, результатом плідної співпраці стало запровадження у Львові першого в Україні проекту адміністративних та комунальних е-послуг для львів’ян», - пояснив міський голова Львова.

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Яніка Мерило — виконавчий директор Української асоціації венчурного капіталу та прямих інвестицій (UVCA), експерт Агентства електронного урядування України, член ради директорів профільної спільноти українських бізнес-ангелів (UАngel), радник голови комітету закордонних справ Парламенту Естонії. Спiвзасновник ICT Competence Center, громадської організації, що об’єднує в собі представників влади, великого бізнесу та приватних осіб з експертизою в ІТ з метою впровадження елементів електронного уряду в Україні.

Яніка Мерило є громадянкою Естонії, її батько — українець, родом із Кам'янця-Подільського.

З 5 січня по квітень 2015 року Мерило була радником міністра економічного розвитку і торгівлі України Айвараса Абромавичуса. На цій посаді вона відповідала за напрям залучення інвестицій, поліпшення інвестиційного та бізнес-клімату, координації міжнародних програм і розробку рішень електронного уряду.

Володіє англійською, російською, українською, естонською, фінською, та французькою. Заміжня, має сина.