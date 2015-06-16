Сьогодні Рада заслухає звіт Яресько про основні напрямки бюджетної політики (наживо)

Як передає кореспондент УНІАН, також народні депутати планують заслухати звіт уряду про виконання державного бюджету за 2014 рік.

Крім того, парламент має намір розглянути законопроект про забезпечення прозорості власності на ЗМІ.

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Передбачено внести до порядку денного поточної сесії низку законопроектів про зміни до Кримінального процесуального кодексу України щодо забезпечення конституційних прав учасників кримінального провадження при визначенні та застосуванні запобіжних заходів.

Також Верховна Рада планує розгляд змін до Кримінального кодексу щодо встановлення відповідальності за злочини проти військовослужбовців та законопроекту про підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців.

Крім того, депутати у другому читанні розглянуть президентський законопроект про вдосконалення речового забезпечення військовослужбовців.