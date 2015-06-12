Статус учасника бойових дій вже отримали майже 54 тисячі військових

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час брифінгу сказала начальник управління комунікацій та преси Міністерства оборони України підполковник Оксана Гаврилюк.

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"На сьогодні день статус учасника бойових дій отримали вже 53 тисячі 675 військовослужбовців та працівників Збройних Сил України, які безпосередньо брали участь у проведенні антитерористичної операції", - сказала вона.

Гаврилюк також зазначила, що оборонним відомством ініціюються зміни до законодавства, суть яких полягає в тому, щоб боєць, який отримав поранення у зоні АТО, автоматично отримував статус учасника бойових дій. Також планується, що цей статус можна буде отримати вже під час перебування у зоні АТО, а не після повернення звідти.