В БПП заявили про претензії Порошенка до роботи СБУ, але не особисто до Наливайченка

Голові СБУ Валентину Наливайченку пропонується серед іншого посада віце-прем'єр-міністра України з євроінтеграції.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав журналістам перший заступник голови фракції партії «Блок Петра Порошенка» Ігор Кононенко, коментуючи можливість подання президента України Петра Порошенка до Верховної Ради щодо відставки Наливайченка з посади голови СБУ.

Кононенко підтвердив, що на засіданні фракції «БПП» Порошенко повідомив, що внесе до парламенту подання про відставку Наливайченка і попросив у цьому питанні підтримки фракції.

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За словами Кононенка, «у президента немає претензій особисто до пана Наливайченка, а в президента є претензії до роботи служби».

«Президент хотів би залишити Наливайченка у системі координат і в своїй команді, і тому пану Наливайченку запропоновано декілька варіантів для призначення на ті чи інші посади», - зауважив Кононенко і додав, що йдеться, зокрема про можливість очолити Службу зовнішньої розвідки, а також обговорювалося питання щодо посади віце-прем'єра з євроінтеграції.

Кононенко повідомив, що зараз з цього приводу відбуваються консультації.