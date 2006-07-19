Черновецький не хоче займатися проблемами ”буржуйської сволоти”

Будівництво житла для обманутих інвесторів «Еліта-Центр» не розпочнеться, доки Київській міській держадміністрації не буде надано підтверджених Міністерством внутрішніх справ України списків потерпілих від афери «Еліта-Центр».

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання комісії КМДА щодо «Еліта-Центр» заявив київський міський голова Леонід ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

За його словами, на сьогодні слідство встановило низку фактів шахрайства, коли люди за 100 доларів купували платіжні документи, які підтверджували, що вони інвестували гроші в будівництво житла компанією «Еліта-Центр».

Л.Черновецький також зазначив, що слідство має чітко визначити, яку квартиру купував потерпілий – одно-, дво- чи трикімнатну.

Мер ще раз наголосив, що київська влада займатиметься проблемами обдурених інвесторів «Еліта-Центр» лише в тому разі, якщо ці люди купували квартири для себе, а не на перепродаж. «Заможні інвестори повинні пам`ятати, що інвестиції - це завжди ризик, а тим, хто дійсно вклав останнє і залишився без квартири, ми допомагатимемо», - сказав Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ і додав: «Я не займатимуся проблемами всілякої буржуйської сволоти».

У свою чергу представник МВС, присутній на засіданні, повідомив, що слідство у справі афери «Еліта-Центр» розраховує до вересня підготувати достовірні списки потерпілих.

Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ повідомив, що будівництво житла для обдурених інвесторів «Еліта-Центр» займе, за попередньою оцінкою, 3-4 роки. «Необхідно близько 1 млн. кв. м., що стосується формули, за якою надаватиметься компенсаційне житло, то вона не змінюється – метр за метр», - заявив Л.ЧЕРНОВЕЦЬКИЙ.

Виділені під будівництво земельні ділянки, за його словами, закріплені за Київським інвестиційним агентством, яке визначене як генеральний підрядник житла для потерпілих від афери «Еліта-Центр».

Під час засідання комісії обговорювалося питання розподілу серед обдурених вкладників 10 квартир, виділених КМДА для тих, хто потребує тимчасового житла.

Заступник міського голови Віталій ЖУРАВСЬКИЙ висловив думку, що розподілом цих квартир серед потерпілих має займатися ініціативна група обдурених інвесторів «Еліта-Центр».

У свою чергу представники інвесторів вважають, що це питання, як таке, що належить до соціальних, має вирішуватися міськадміністрацією.

Довідка УНІАН. Внаслідок будівельної афери «Еліта-Центр» в Києві постраждали понад 1,5 тис. осіб. За даними міліції, ця компанія укладала з громадянами договори про пайову участь у будівництві будинків в різних районах Києва, проте будівництво за цими адресами не велося. Досудове слідство встановило факти подвійного і потрійного оформлення договорів на одні й ті ж квартири. Загальну суму коштів, які були одержані шахраями, міліція оцінює в 400 млн. грн.