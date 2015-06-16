Власником маєтку під Києвом, з якого стріляли по дітях, виявився екс-чиновник "Укрспецекспорту"

Власником шикарного особняка в Козині Київської області, охоронець якого вчора стріляв дробом у дітей, що купалися поруч, виявився високопоставлений екс-чиновник Георгій Мазуров.

Про це радник глави МВС Антон Геращенко написав на своїй сторінці в Facebook.

"Фактичний власник елітного особняка в селищі Козин, - колишній заступник директора (2011-2012 роки) державної компанії "Укрспецекспорт" (держкомпанія, що займається торгівлею зброєю) - Георгій Мазуров. Він був заступником того самого колишнього Міністра оборони України Дмитра Саламатіна, який допомагав Путіну руйнувати українську оборонну промисловість і національну безпеку країни, а нині перебуває в розшуку в РФ", - повідомив Геращенко.

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Зазначається, що за фактом стрілянини у дітей міліцією Київської області порушено кримінальну справу.

Як і обіцяв, публікую інформацію про реального власника розкішного особняка, розташованого на березі ставка в Козині, ... Posted by Anton Gerashchenko on 16 червня 2015 р.

Як повідомлялося, 15 червня охоронець особняка відкрив стрілянину по дітях, які купалися в озері поблизу Козина Обухівського Району Київської області. Діти перепливли озеро на протилежний берег, аби попірнати з пірсу. В цей час по ним почалася прицільна стрільба: 12-річний хлопець відбувся синцями, передає Новое время.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу - умисне легке тілесне ушкодження. Винному загрожує штраф до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк до двохсот годин, або виправні роботи на строк до одного року.