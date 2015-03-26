Електронна база призовників була знищена в 2012 році за наказом міністра оборони - Порошенко

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив президент України Петро Порошенко під час зустрічі зі студентами та викладачами, яка пройшла у Харківському національному університеті ім. Каразіна.

“У 2012 році електронна база призовників українських військкоматів за наказом міністра оборони була знищена”, - сказав Порошенко.

Він зауважив, що залишалася тільки паперова база, яку теж намагалися зіпсувати.

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Президент підкреслив, що незважаючи ні на що, громадяни України проявляють якості, які не дають агресору можливості захопити державу.

При цьому, Порошенко не повідомив, за наказом якого саме міністра оборони було знищено базу. Нагадаємо, в 2012 році відомство очолювали Михайло Єжель (до лютого), Дмитро Саламатін (до грудня) і Павло Лебедєв (з грудня).

Як раніше повідомляв УНІАН, у Харкові президент Петро Порошенко наголосив, що на сьогодні головним завданням є будівництво захисних фортифікаційних споруд на межі лінії зіткнення з незаконними бандформуваннями на Донбасі.