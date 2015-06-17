Долгов: НАТО не розглядає можливість воєнного втручання у конфлікт на Донбасі

Про це під час засідання стратегічного дискусійного клубу "Україна-НАТО: діагностика партнерства" заявив заступник міністра оборони з питань європейської інтеграції Ігор Долгов, передає кореспондент УНІАН.

Читайте такожМіноборони звернулося до НАТО щодо надання озброєння Україні

Ігор Долгов зазначив, що агресія Російської Федерації проти України пряма загрожує безпеці держави та є загрозою і викликом світовій системі безпеки. За його словами, події в Україні мають наслідки як для НАТО і для європейських країн, так і для колективної системи безпеки.

"Одна з перших поїздок Арсенія Яценюка після його призначення прем'єр-міністром України була саме до Брюсселя, і вже 6 березня (2014 року) Арсеній Яценюк зустрівся з генеральним секретарем НАТО. Було визначено з самого початку, що кризова ситуація і агресія в Україні і з точки зору НАТО, і з точки зору України має вирішуватися політичними засобами. Отже, військова опція для НАТО й очікування України щодо такої опції були зняти з самого початку", - наголосив Ігор Долгов.

Заступник міністра висловив жаль, що Україна не є членом Альянсу.

"І тому розраховувати і в подальшому, що агресія в Україні буде мати результатом пряме втручання НАТО - ці очікування є безпідставними", - сказав він.