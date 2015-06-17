Ромпей виступив проти виходу Греції з Єврозони: це позначиться і на Україні

Про це заявив колишній президент Європейської Ради Герман ван Ромпей.

Виступаючи на конференції у Брюсселі у середу, 17 червня, ван Ромпей зазначив, що такий сценарій нестиме серйозні геополітичні наслідки і для конфлікту між Україною й Росією, дозволяючи РФ сприймати Євросоюз слабким об'єднанням, повідомляє Німецька хвиля.

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"Всі мають зрозуміти, що якщо ти йдеш, то може й не навічно, але дуже і дуже надовго. Це рішення виходу в певному сенсі (впливатиме. - Ред.) на покоління", - цитує його слова інформагенція Reuters.

На думку екс-президента Європейської Ради, найбільше від потенційного виходу Греції втратять її громадяни. Але і Єврозона зазнає удару, адже це посилить побоювання, що подібна криза може статися у майбутньому деінде. Ван Ромпей закликав усі сторони добре зважити не лише економічно-фінансові, але й політичні та геополітичні наслідки такого кроку.